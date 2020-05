Ted Lasso, une nouvelle série Apple TV+ pour le 14 août

Une nouvelle série humoristique va faire son apparition sur Apple TV+ cet été : il s'agit de, créée par Jason Sudeikis et Bill Lawrence, et qui sera diffusée à partir du vendredi 14 août. Ted Lasso, joué par Jason Sudeikis, est un entraîneur de football américain universitaire qui se retrouve à la tête d'un club de football professionnel en Angleterre, sans aucune expérience dans ce sport. La série est directement inspirée par une publicité de 2013 pour la couverture du championnat d'Angleterre de football par NBC Sports.

La publicité de 2013

Apple ajoute régulièrement du nouveau contenu original à son service de streaming. Pas plus tard qu'hier, les premiers épisodes de Central Park ont été mis en ligne. Dans les prochaines semaines, on pourra découvrir Dear... le 5 juin, le documentaire Dads le 19 juin, Greatness Code et Little Voice le 10 juillet.