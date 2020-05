Apple ne veut pas de clavier Combo Touch pour l'iPad Pro

En parallèle du Magic Keyboard de l'iPad Pro , Apple a collaboré avec Logitech pour la commercialisation d'étuis avec clavier destinés à l'iPad 10,2" et à l'iPad Air 3. Là où le Magic Keyboard coûte 339 € (11") ou 399 € (12,9"), les étuis Combo Touch de Logitech coûtent 149,95 € ( 10,2" ou 10,5" ) et sont donc bien plus abordables. Même s'ils sont plus rudimentaires, ils font honorablement ce qu'on attend d'eux et il pourrait donc être intéressant que Logitech commercialise un modèle d'étui Combo Touch destiné à l'iPad Pro. Selon les informations de TidBits , cela ne devrait pas être le cas : Apple auraitLogitech de produire un tel modèle pour ne pas concurrencer son Magic Keyboard.La prise en charge du trackpad par iPadOS est encore toute récente — elle a été mise en place avec iPadOS 13.4 à la fin du mois de mars — et on imagine que d'autres alternatives, cette fois compatibles avec l'iPad Pro, verront le jour avec le temps. En offrant quelques exclusivités à ses partenaires, par exemple avec ce Combo Touch ou encore le Crayon , Apple peut toutefois se permettre de mieux les contrôler et éviter une éventuelle concurrence pour ses produits les plus stratégiques.