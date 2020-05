Apple double le prix des 16 Go de RAM du MacBook Pro 13,3''

C'est une mauvaise surprise qui attendait les potentiels acheteurs du nouveau MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt lors de la configuration d'un modèle sur mesure sur l'Apple Store ce week-end : Apple a doublé le prix de l'option permettant de passer de 8 Go à 16 Go de mémoire vive ! Initialement de 125 € à la sortie de cette génération de 2020 au début du mois, l'option est désormais facturée 250 €, comme pour les précédents modèles. Sur le MacBook Pro avec quatre ports Thunderbolt, l'option permettant de grimper à 32 Go est toujours à 500 €.Il arrive qu'Apple modifie le prix de ses options de temps en temps, mais le MacBook Pro 13,3" actuel est encore tout jeune et le marché de la mémoire n'a pas évolué subitement en quelques semaines. Cette hausse soudaine des prix n'a donc pas de justification en terme de coûts, et on ne peut donc que regretter ce retour en arrière alors qu'on se réjouissait justement de la mise en place d'une tarification plus clémente pour la mémoire vive sur ce modèle.