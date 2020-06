Une faille corrigée sur le bouton Connexion avec Apple

Une importante faille de sécurité a été récemment corrigée dans la fonctionnalité Connexion avec Apple, nous apprend The Hacker News . Le chercheur indien Bhavuk Jain avait découvert en avril une vulnérabilité qui aurait pu permettre à une personne malintentionnée de se connecter à n'importe quel service compatible avec le compte Apple d'un tiers. En bref, le chercheur a découvert qu'il était possible de créer un jeton d'accès correspondant à n'importe quelle adresse e-mail, et de valider ce jeton avec la clé publique d'Apple pour obtenir l'accès au compte souhaité.Après enquête, Apple a déterminé qu'aucune intrusion malveillante n'avait eu lieu sur son bouton de connexion universel. La faille a été comblée, et le chercheur a reçu une récompense de 100 000 dollars pour sa découverte restée secrète le temps que le bug soit corrigé. C'est le paiement minimum du programme de primes d'Apple , qui motive les chercheurs à dénicher des failles sans les dévoiler au public, ou pire les revendre à des hackers malintentionnés.