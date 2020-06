Après l'iPhone 12, un iPhone 12S au design identique ?

Après l'iPhone 12... l'iPhone 12S ? Suite aux rumeurs d'un iPhone 13 pourvu de pas moins de cinq capteurs arrières, Jon Prosser tempère , affirmant que les récentes fuites ne sont pas authentiques :, précise-t-il. Cette année, l'iPhone 12 Pro devrait déjà adopter un nouveau capteur avec l'intégration du fameux scanner LiDAR inauguré avec l'iPad Pro de 2020. Avec cette nouvelle génération de smartphones, Apple bousculerait pas mal de choses avec le retour des bords plats, la réduction des marges autour de la dalle et l'adoption d'une encoche de taille réduite. Ce nouveau design devrait être conservé deux ans, et Apple pourrait donc se contenter d'un iPhone "12S" et non "13" en 2021.

Les iPhone de 2020 — Concept par EverythingApplePro

Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Apple planche déjà sur les modèles d'iPhone qui succéderont à l'iPhone 12 en 2021 et il n'est donc pas étonnant que quelques bruits de couloir commencent déjà à se retrouver sur le web. Toutes les évolutions prévues pour cette future génération ne sont en revanche pas encore définitivement arrêtées, et il convient donc de prendre toutes les prétendues fuites avec recul.