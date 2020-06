Le MacBook Pro Retina de 2012 bientôt obsolète

Le tout premier MacBook Pro à être équipé d'un écran Retina, sorti en 2012, avait été déclaré obsolète par Apple en 2018 mais il avait finalement bénéficié d'un programme pilote permettant d'étendre la période de prise en charge tant que les pièces détachées étaient disponibles chez les réparateurs. Cette fois, il n'y aura pas de nouvelle prolongation : dans un mémo interne obtenu par MacRumors , Apple annonce que le MacBook Pro Retina 15,4" de 2012 deviendra officiellement obsolète le 30 juin 2020, un peu plus de huit ans après sa sortie Si vous possédez un MacBook Pro Retina 15,4" de 2012 et que celui-ci a besoin d'un peu d'attention (par exemple, une batterie neuve), il ne vous reste donc pas longtemps pour prendre rendez-vous et obtenir une réparation. Dans quelques semaines, il sera définitivement trop tard.