iOS 13.5.1 et watchOS 6.2.6 apportent quelques correctifs de sécurité

Mise à jour 19:36 :

tvOS 13.4.6 est également de sortie pour l'Apple TV et le HomePod.

À peine une dizaine de jours après la sortie d'iOS 13.5 et de ses quelques nouveautés relatives à la santé et l'épidémie de COVID-19, une nouvelle mise à jour d'iOS (et d'iPadOS pour les utilisateurs d'iPad) est déjà disponible en ce 1er juin : iOS 13.5.1 apporte des correctifs de sécurité qui ne sont pas détaillés par Apple, qui se contente d'affirmer que la mise à jour. Pour l'Apple Watch, watchOS 6.2.6 est également de sortie sans plus de précisions.Comme d'habitude, vous pouvez mettre à jour votre iPhone, votre iPad ou votre iPod touch dans la section "Général" puis "Mise à jour logicielle", idéalement après avoir réalisé une sauvegarde de votre appareil. Pour l'Apple Watch, vous devez comme toujours utiliser l'application dédiée à l'Apple Watch directement sur votre iPhone.