Première bêta pour iOS 13.5.5 et Apple News+ Audio

À peine iOS 13.5.1 sorti pour corriger quelques défauts d'iOS 13.5 sorti quelques jours plus tôt, une première version bêta d'iOS 13.5.5 a été envoyée par Apple aux développeurs. Cette nouvelle mouture encore en chantier prépare l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité, pour le moment cachée mais que nos confrères de 9To5Mac sont parvenus à activer : Apple News+ Audio, qui comme son nom l'indique permet de lire l'actualité sous une forme audio plutôt qu'en texte. Le système est intégré avec Siri, pour que l'utilisateur puisse par exemple demander à son assistant vocal de lui lire les actualités importantes du jour. De premières rumeurs nous avaient déjà parlé de cette fonctionnalité le mois dernier, indiquant qu'Apple hésiterait à faire appel à des acteurs (plutôt que des voix de synthèse) pour lire les articles les plus importants. Il se posait visiblement des problèmes de droits, notamment au niveau du contrat des pigistes ne permettant pas une réutilisation de leur travail par un tiers sans rémunération supplémentaire, et Apple pourrait donc se cantonner aux voix de synthèse pour le moment.