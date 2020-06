Les 16 Go de RAM à 125  du MacBook Pro 13,3'', une simple erreur ?

Moins d'un mois après la sortie du nouveau MacBook Pro 13,3" , Apple a subitement doublé le prix de l'option permettant de passer de 8 Go à 16 Go de mémoire vive ce week-end. Initialement proposée à 125 €, l'option est en effet passée à 250 €. Un changement difficile à avaler pour les potentiels clients comptant opter pour cette quantité de RAM plus généreuse, et une évolution d'autant plus incompréhensible que ce tarif de 125 € était justement en baisse par rapport aux précédentes générations de MacBook Pro, pour lesquelles l'option était bien facturée 250 €. Il ne s'agissait donc pas d'une adaptation à la fluctuation des cours de la mémoire.Selon Apple, qui s'est expliquée auprès de The Verge , il ne s'agit que d'unepour rester en accord avec la tarification de cette même option sur d'autres modèles de Macs, comme l'iMac ou le MacBook Air. Le passage initial de 250 € à 125 € pour cette option était donc vraisemblablement une erreur. Sans surprise, Apple précise que toutes les commandes passées avec le tarif de 125 € seront bien honorées.