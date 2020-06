Les Apple Stores français devraient rouvrir le 9 juin

C'est par le biais d'un post Instagram du syndicat CGT d'Apple France que les employés du groupe ont appris que la réouverture de leurs boutiques officielles était enfin prévue pour le mardi 9 juin, après une fermeture de près de trois mois . Voilà qui laisse une semaine pour la réorganisation des boutiques, qui devront perdre un peu de mobilier pour assurer une bonne distance entre les clients et les employés. Les équipes des Apple Stores devront également être formées pour s'adapter aux différents changements.Masque obligatoire, relevés de températures à l'entrée, limite du nombre de clients ou encore nettoyage bien plus fréquent des produits, les mesures vont être nombreuses pour s'adapter à la situation sanitaire, avait annoncé Deirdre O'Brien le mois dernier. Nous aurons certainement plus de détails sur le sujet dans les prochains jours, le temps qu'Apple annonce officiellement la nouvelle.