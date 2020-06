L'étrange adaptateur réseau interne d'Apple se montre en photos

Le mois dernier, Apple a obtenu une certification pour le moins inhabituelle de la part de la FCC américaine : un adaptateur réseau numéroté A2282 portant le nom de code "Meerkat", nom anglais du suricate , connu pour surveiller ses alentours en se dressant sur ses pattes arrières. Doté de deux ports Ethernet et d'un connecteur Lightning, d'un GPS et d'une compatibilité Wi-Fi et Bluetooth, il intègre 32 Go de stockage et 1 Go de mémoire vive. Plutôt musclé pour un simple adaptateur !Apple a déclaré que cet adaptateur était uniquement destiné à un usage interne, pour. Aujourd'hui, le site mysmartprice a repéré qu'Apple a réalisé le même dépôt à Taïwan, mais que certains documents censés rester confidentiels ont bien été publiés par l'organisme local : on peut donc découvrir le fameux adaptateur en photos.Apple nous a habitués à mettre le même soin dans ses produits à usage interne que dans ses produits destinés à la vente (la borne iBeacon déposée en 2015 reprenait ainsi les standards de design habituels de la marque), mais ce n'est clairement pas le cas ici. Force est de constater que cet adaptateur n'était vraiment pas destiné à être visible du grand public ! Ce nouveau dépôt ne nous permet en tout cas pas d'en savoir plus sur les fonctionnalités précises de cet accessoire, qui gardera donc une part de mystère pour le moment.