L'application StopCovid est disponible sur l'iPhone

Avec un peu de retard à l'allumage — l'application devait initialement être disponible à midi mais les conditions météo n'étaient visiblement pas favorables — StopCovid vient de faire son apparition sur l'App Store de l'iPhone. L'application, qui n'utilise pas les outils communs d'Apple et de Google mis en place avec iOS 13.5 , a été mise au point de manière souveraine et reprend un principe similaire : les téléphones équipés de l'application utilisent leur connexion Bluetooth pour échanger des clés anonymes entre eux lorsqu'ils sont à proximité (moins d'un mètre pendant quinze minutes). Si un utilisateur se déclare positif suite à un test de COVID-19 (en scannant un code QR remis par le médecin), les utilisateurs avec qui il a été en proche contact reçoivent alors une alerte les invitant à se faire dépister.L'application est bien sûr gratuite, et son installation est évidemment sur la base du volontariat. Le Ministère des Solidarités et de la Santé et du Secrétariat d'Etat chargé du Numérique tient à préciser que les données personnelles de l'utilisateur ne sont pas collectées, et qu'il est à tout moment possible de supprimer les données recueillies, sur le téléphone ou sur le serveur distant qui recueille les clés temporaires permettant de mettre en lien les cas de contact.