Un traducteur automatique sur Safari avec iOS 14 ?

La fameuse version bêta interne d'iOS 14 qui circule depuis quelques mois dans les milieux autorisés a révélé une énième nouveauté pour la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple. Nos confrères de 9To5Mac ont en effet déniché des références à une fonctionnalité de traduction directement intégrée à Safari, sans avoir à faire appel à un service tiers. La fonctionnalité serait proposée en option pour tous les sites web, et il serait également possible de configurer une traduction automatique pour certaines langues. L'utilisateur pourrait passer d'une langue à l'autre sans avoir à recharger la page.

Les options de site de Safari sur iOS 13

Siri intègre déjà une fonctionnalité de traduction et ce serait donc une extension de ce service qui permettrait la mise en place de ce nouvel outil au sein du navigateur d'Apple. 9To5Mac indique que Safari ne serait qu'une première étape, Apple testant vraisemblablement cette nouveauté sur d'autres applications comme l'App Store, avec la traduction automatique des descriptions des applications et des évaluations des utilisateurs. Les nouveautés d'iOS 14 seront officiellement présentées par Apple un peu plus tard ce mois-ci, à l'occasion de la WWDC 2020 qui se tiendra le 22 juin.