Notre test des MacBook Pro 13,3'' de 2020

Le design et le clavier

De loin, le MacBook Pro 13,3" de 2020 ressemble beaucoup à son prédécesseur. Apple n'a en effet pas profité de cette mise à jour pour revoir le design de ce petit modèle — on s'attendait à l'arrivée d'une diagonale de 14,1" , mais ce sera visiblement pour l'année prochaine si les rumeurs ne se trompent pas. Mais de près, on remarque rapidement un changement de taille : Apple a abandonné le clavier à mécanisme papillon qui a posé tant de problèmes ces quatre dernières années, pour revenir à des touches à mécanisme à ciseaux plus traditionnelles.Ce nouveau clavier se repère instantanément grâce à ses touches directionnelles, qui sont désormais en forme de T inversé alors que les anciennes touches latérales du clavier à mécanisme papillon étaient deux fois plus grandes, ainsi qu'au retour tant espéré de la touche Escape physique sur la gauche de la Touch Bar. Le clavier est plus épais pour une frappe plus confortable au quotidien, avec un toucher plus doux, moins bruyant également. Depuis l'arrivée du même clavier sur le MacBook Pro 16" en fin d'année dernière, on a désormais suffisamment de recul pour affirmer sans crainte que oui, la fiabilité de ce clavier est bien au rendez-vous.

MacBook Pro 2019 (à gauche) — MacBook Pro 2020 (à droite)

Même si Apple avait mis en place un programme qualité portant à quatre ans la garantie du clavier des modèles produits entre 2016 et 2019, il est tout de même préférable de partir sur des bases saines et ce retour en arrière est donc une excellente nouvelle, un soulagement même. Cela implique une légère augmentation de l'épaisseur du MacBook Pro, et une prise de poids de 40 grammes pour un total de 1,4 kg contre 1,36 kg pour l'ancien modèle. Ce petit compromis est presque imperceptible.

MacBook Pro 2019 (à gauche) — MacBook Pro 2020 (à droite)

Performances

La gamme de MacBook Pro 13,3" est composée de deux modèles différents, avec deux ou quatre ports Thunderbolt 3 (connecteur USB-C). En dehors des capacités qui ont doublé, Apple n'a pas touché aux caractéristiques techniques du modèle d'entrée de gamme, qui conserve donc son processeur Core i5 quadricœur de huitième génération et ses 8 Go de mémoire vive LPDDR3 cadencée à 2 133 MHz. Il y a en revanche du nouveau du côté du modèle avec quatre ports Thunderbolt, avec l'adoption de processeurs Core i5 quadricœurs de dixième génération et de 16 Go de mémoire vive LPDDR4X cadencée à 3 733 MHz.Sans surprise, il n'y a donc pas d'évolution de puissance entre les MacBook Pro 13,3" avec deux ports Thunderbolt de 2019 et de 2020 et ce sont les modèles avec quatre ports Thunderbolt qui vont ici nous intéresser. Apple n'a fait aucune promesse en ce qui concerne la puissance brute de ces nouveaux modèles, mais elle est bel et bien en progrès. Un simple test sur Geekbench permet de s'en convaincre : là où le Core i5 de huitième génération cadencé à 1,4 GHz atteint 933 points (monocoeur) et 3 851 points (multicoeurs), le Core i5 de dixième génération cadencé à 2 GHz atteint 1 011 points (monocoeur) et 4 346 points (multicoeur). En option, le Core i7 de dixième génération cadencé à 2,3 GHz grimpe quant à lui à 1 307 points (monocoeur) et 4 872 points (multicoeur). À titre de comparaison, l'ancien Core i5 de huitième génération cadencé à 2,4 GHz qui était utilisé sur les modèles avec quatre ports Thunderbolt de l'année dernière présentait des scores de 958 points (monocoeur) et 3 936 points (multicoeur). Au sein de la gamme de MacBook Pro 13,3", l'écart de puissance semble donc se creuser.Pour vérifier ces estimations, un petit test avec l'application de conversion Handbrake nous permet de retrouver une belle avancée pour les modèles avec quatre ports Thunderbolt, qui complètent notre conversion x265 en 5 minutes et 23 secondes (Core i5) et 5 minutes et 8 secondes (Core i7), contre 6 minutes et 27 secondes pour le modèle d'entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt. Le MacBook Pro 16" reste bien sûr devant, mais le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt n'a pas à rougir.Un petit tour sur l'outil Power Gadget d'Intel nous montre également que les MacBook Pro avec quatre ports Thunderbolt disposent d'un système de refroidissement nettement supérieur à celui d'un MacBook Air. Là où le MacBook Air voit ses performances s'effondrer très rapidement après un pic de puissance (voir notre test du MacBook Air 2020 ), le MacBook Pro redescend également lorsque la température de son processeur atteint les 100 degrés mais il conserve une fréquence élevée sur la durée. Le Core i5 à 2 GHz, par exemple, est capable d'une pointe en mode Turbo à 3,3 GHz, avant de se stabiliser à 3 GHz, nettement au-dessus de sa fréquence nominale.

Core i5 à gauche — Core i7 à droite

Stockage

Autonomie

En vrac...

Côté graphismes, il n'est pas évident de retrouver lesde progrès annoncés par Apple, mais on est tout de même loin de faire du surplace. Tout dépend des moteurs exploitant la partie graphique du processeur. Là où le test OpenCL ne nous montre que des avancées de l'ordre de 18%, le test Metal montre en effet un écart pouvant grimper jusqu'à 55% pour le Core i7, qui fait un peu mieux que le Core i5. Les tests Unigine Heaven et Unigine Valley montrent des écarts respectifs de 35% et de 26%.Sur Final Cut Pro X, le test standardisé BruceX nous montre un bel écart pour l'export d'une vidéo 5K : là où il faut 59 secondes pour que le modèle d'entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt achève sa tâche, les modèles avec quatre ports Thunderbolt terminent leur export en 44 secondes (Core i5) et 42 secondes (Core i7). Dans le cadre de gros projets, cette différence de puissance n'est pas négligeable au quotidien, même si l'on reste nettement en-deçà d'un MacBook Pro 16", qui grâce à sa carte graphique dédiée peut terminer un test BruceX en à peine 19 secondes (pour le modèle d'entrée de gamme).Pour atteindre les 80% de progrès avancés par Apple, les ingénieurs de Cupertino ont réalisé un test avec un Core i7 sous le jeu Total War: THREE KINGDOMS,. On imagine sans mal qu'Apple a choisi le titre et les réglages les mieux optimisés pour son test, et comme elle le précise elle-même, les mesures. Dans beaucoup d'usages "de la vraie vie", les progrès restent significatifs mais sont moindres.Le MacBook Pro 13,3", même avec quatre ports Thunderbolt, reste sensiblement inférieur à ce que peut promettre un MacBook Pro 16" doté d'une carte graphique dédiée. C'est une belle machine qui permettra sans problème de traiter de l'image, mais qui restera relativement modeste pour les jeux et la 3D en général.Apple n'a pas fait que doubler la capacité de stockage embarquée dans ses différents modèles de MacBook Pro : la vitesse de la mémoire flash utilisée est également supérieure sur les modèles avec quatre ports Thunderbolt, avec des débits frôlant les 2 Go/s en lecture et allant encore plus loin en écriture. Cette différence avec le modèle d'entrée de gamme est en revanche parfaitement imperceptible dans les usages de la vie de tous les jours... et même dans beaucoup d'usages professionnels. Les SSD utilisés par Apple sont tout bonnement exceptionnels, à un point où les augmentations de débit ne concernent réellement plus qu'une infime partie des utilisateurs.Ce n'est malheureusement pas l'intégration de puces Intel Core de dixième génération qui permettra au MacBook Pro de gagner en autonomie. Que cela soit les modèles avec deux ou quatre ports Thunderbolt, Apple promet en effet toujours un maximum de 10 heures en navigation web sans fil ou en lecture vidéo (sur l'app TV). Dans les faits, il est bien évident que ces mesures sont réalisées dans des cas particuliers que l'on ne retrouve pratiquement jamais sur le terrain, où un utilisateur classique aura toujours plusieurs logiciels ouverts simultanément et poussera souvent un peu plus la luminosité de l'écran.Quel que soit le modèle choisi, il est donc pratiquement impossible de réaliser une journée de travail sur batterie. Une matinée, c'est parfois déjà une petite prouesse pour peu que les logiciels utilisés soient un minimum exigeants. En bref, il serait téméraire de vouloir se séparer du chargeur plus d'une poignée d'heures. Notez à ce sujet que le MacBook Pro fait un peu moins bien sur ce domaine que le MacBook Air, dont l'autonomie officielle est de 11 heures.Le reste du MacBook Pro 13,3" de 2020 n'apporte pas de grande surprise. On retrouve toujours la fameuse webcam FaceTime HD 720p dont la qualité, nettement inférieure à celle d'un iPhone, fait tâche dans les visioconférences si l'éclairage n'est pas optimal. On retrouve également le même écran Retina que sur les anciens modèles, qui reste donc excellent, et la même connectique filaire et sans fil (on aurait aimé l'intégration du Wi-Fi 6 et de ses débits plus rapides, mais cela sera sans doute pour l'année prochaine...). Seule petite surprise, les haut-parleurs des modèles avec quatre ports Thunderbolt sont nettement plus puissants, avec des basses plus prononcées.

La webcam du MacBook Pro 13 pouces de 2020, avec un éclairage de studio photo

Conclusion

Cette nouvelle génération de MacBook Pro ne fait pas dans l'esbroufe. Pas de nouvelle taille d'écran, pas de nouvelle technologie révolutionnaire, juste un retour tant attendu à un clavier fiable et confortable, une puissance plus importante pour les modèles haut de gamme, et une capacité de stockage doublée à prix égal (si on fait abstraction du passage à 16 Go de RAM qui fait gonfler la facture sur les modèles avec quatre ports Thunderbolt). Les rumeurs au sujet d'un écran un peu plus grand ont été tellement insistantes qu'il est difficile de ne pas être un peu déçu sur ce point, mais cela n'enlève rien à la qualité de ces modèles qui ont atteint une belle maturité.Le MacBook Pro 13,3" de 2020 répond bien aux deux principales critiques que l'on pouvait émettre au sujet des modèles de 2019 : le clavier (on ne le répètera jamais assez), et la quantité de stockage. Avec une entrée de gamme proposant désormais 256 Go de SSD (et non plus seulement 128 Go), on peut enfin conseiller le modèle à 1 499 € sans avoir à émettre de trop sérieuses réserves sur la capacité de sa mémoire flash — qui reste tout de même modeste, ne nous y trompons pas.Cette nouvelle gamme est bien dosée et cohérente, avec une meilleure différenciation entre les modèles avec deux et quatre ports Thunderbolt. Elle a en revanche le défaut notable de monter trop rapidement en tarif, avec des modèles haut de gamme dont les prix se rapprochent trop du MacBook Pro 16" dont les caractéristiques techniques sont nettement supérieures sur certains points stratégiques — il serait temps qu'Apple songe à équiper un petit modèle de MacBook Pro d'une carte graphique dédiée.Vous pouvez retrouver le MacBook Pro 13,3" de 2020 sur l'Apple Store en ligne , ainsi que chez les principaux revendeurs comme la Fnac Rue du Commerce ou encore Amazon . Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien sur notre comparateur de prix , qui vous permet d'ailleurs de mettre en place des alertes par e-mail en cas de baisses de prix. Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac par le biais de l'Apple Store éducation , et que l'offre Back to School vous permettant d'obtenir un casque Beats gratuit en bonus ne tardera d'ailleurs pas à faire son retour cet été. En cas de doute ou d'interrogation, n'oubliez pas que nos forums sont à votre disposition pour obtenir des réponses à toutes vos questions.