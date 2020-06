De nouvelles traces d'un bundle de services Apple dans iOS 13.5.5

Des traces d'un bundle de services sont apparues au sein de la version bêta d'iOS 13.5.5 , ont repéré nos confrères de 9To5Mac , qui ont repéré les mentions "bundle offer" et "bundle subscription" dans des fichiers relatifs à la gestion des abonnements d'Apple, comme Apple News+, Apple Music, Apple Arcade ou Apple TV+. Ce n'est pas la première fois que cette hypothèse est évoquée par les rumeurs — dès octobre dernier, le Financial Times affirmait qu'Apple travaillait sur le sujet depuis plus d'un an — mais l'idée déplairait fortement aux labels discographiques qui ne souhaiteraient pas revenir sur le tarif habituel de 9,99 dollars/euros par mois d'Apple Music.Apple est-elle parvenue à un accord, ou à la mise en place d'un pack à prix préférentiel ne comprenant tout simplement pas l'intégralité de ses services ? Ces deux petites références dénichées au sein d'iOS ne nous permettent évidemment pas d'arriver à une conclusion, mais nous savons en tout cas désormais que ce projet n'a pas été abandonné par Apple et qu'il semble même proche de son lancement. Peut-être aurons-nous des nouvelles de ce fameux bundle à l'occasion de la WWDC 2020 , qui se tiendra le 22 juin ?