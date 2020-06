iPad Pro 2021 : mini-LED, 5G, puce A14X...

Après l'iPad Pro de 2020 qui a été présenté en mars , la prochaine mise à jour de la tablette haut de gamme d'Apple n'est pas attendue avant le début de l'année prochaine. Il avait déjà été question de l'intégration d'une dalle mini-LED sur l'iPad Pro dès cet automne, mais ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Selon les comptes Twitter @choco_bit et @L0vetodream , qui ont déjà eu de bonnes informations par le passé, la sortie des futurs modèles serait prévue pour le premier semestre de 2021. Les nouveaux modèles intégreraient bien une dalle mini-LED, la puce Apple A14X qui sera dérivée du processeur A14 de l'iPhone 12, et du modem 5G X55 de Qualcomm permettant la prise en charge des ondes millimétriques pour de meilleures performances en milieu urbain.La technologie mini-LED, déjà utilisée sur l'écran Pro Display XDR d'Apple, reprend certains avantages de la technologie OLED comme sa capacité à afficher des noirs absolus. Il s'agit du système de rétro-éclairage, qui est basé sur des zones de LED pouvant être désactivées ; l'écran est toujours LCD. Cette solution permet également de réaliser des économies d'énergie, d'obtenir des écrans légèrement plus fins, et sans phénomène de rémanence comme sur les écrans OLED.En attendant l'arrivée de ces nouveaux modèles en 2021, le calendrier va être chargé pour Apple sur le front de l'iPad cette année. L'iPad Air 4 devrait être une évolution majeure , possiblement avec un changement de design grâce à l'adoption d'un écran bord-à-bord similaire à celui de l'iPad Pro. Quelques bruits de couloirs parlent également d'un iPad mini à l'écran un peu plus grand , possiblement grâce au même procédé. L'iPad 10,2" d'entrée de gamme ne devrait enfin pas être oublié avec l'intégration de composants plus au goût du jour