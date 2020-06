Bientôt une division Sports pour Apple TV+ ?

Apple serait en train de mettre en place une division consacrée à la retransmission d'événements sportifs sur son service de streaming Apple TV+. L'année dernière, Eddy Cue déclarait ne pas être intéressé par le sujet , mais ne fermait pas la porte à cette idée. Et justement, de l'eau a coulé sous les ponts et Apple semble avoir changé d'avis. Selon Recode , Apple aurait embauché James DeLorenzo pour prendre la tête d'un nouveau service consacré aux sports. L'homme était jusqu'ici responsable des sports chez Amazon Video.Face au manque de contenus originaux sur sa plateforme, Apple pourrait trouver un gros argument de vente avec l'acquisition de droits sportifs et la diffusion d'événements en direct. Cette information pourrait apporter une autre explication au récent rachat par Apple de NextVR , une entreprise spécialisée dans la retransmission d'événements en direct en réalité virtuelle et augmentée. Apple n'a pas souhaité commenter cette embauche. Le temps que les accords nécessaires se mettent en place, il est probable que nous n'ayons pas de nouvelles de ce nouveau projet avant de nombreux mois.