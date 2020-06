Tim Cook publie une lettre ouverte contre le racisme

Les événements survenus aux États-Unis suite à la mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai 2020 prennent une ampleur considérable, historique même. Jusqu'ici restée discrète sur le sujet, Apple s'est officiellement exprimée aujourd'hui par le biais d'une lettre ouverte de Tim Cook publiée sur la page d'accueil de son site web., indique le DG d'Apple en préambule, reconnaissant le besoinTim Cook délivre un long message dénonçant toutes les formes de racisme et de discrimination, reconnaissant la peur que certains peuvent avoir,. Apple s'est toujours construite dans la diversité, très présente dans ses rangs aujourd'hui. Dans la version interne de cette lettre ouverte, Tim Cook s'adresse directement aux employés issus de minorités :. Apple fait par exemple des dons à des associations de lutte contre le racisme (et s'engage à doubler les donations faites par ses employés), aide les écoles défavorisées, et promeut globalement la diversité et l'ouverture aux autres en interne.Pour le patron d'Apple,, qualifiant la mort de George Floyd de choquante,. Vous pouvez retrouver la lettre ouverte complète de Tim Cook, en anglais, sur cette page