Un contrôleur LTPO pour l'iPhone en 2021 ?

Quelques rumeurs évoquaient l'intégration d'un contrôleur LTPO sur l'iPhone dès cette année ; cela serait plutôt pour l'année prochaine, affirme DigiTimes qui précise que cette technologie devrait être réservée aux modèles haut de gamme. Ce changement de backplane , qui gère l'allumage individuel des pixels de l'écran OLED de l'iPhone, permettrait d'économiser 5% à 15% d'énergie par rapport à un backplane LTPS classique. Sur l'Apple Watch Series 5, c'est cette technologie qui a permis de mieux gérer le rafraichissement de l'écran, qui peut passer de 60 Hz à 1 Hz lorsque la montre n'est pas utilisée, et c'est cette évolution qui a permis de mettre en place l'écran toujours allumé.Avec cette nouveauté, Apple pourrait donc gagner en autonomie et mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui est jugée trop consommatrice avec les technologies actuelles : la possibilité d'afficher certaines informations à l'écran en permanence. Il pourrait s'agir de l'heure et des principales notifications, ou tout simplement de l'heure dans le cadre d'un mode nuit.Pour cette année, Apple devrait déjà proposer une évolution importante sur le front de la fréquence d'affichage : la technologie ProMotion devrait faire son apparition sur l'iPhone 12 Pro, dont la fréquence pourrait passer de 60 Hz à 120 Hz pour des animations plus fluides.