Nouvelle confirmation pour le retard de l'iPhone 12

L'épidémie de coronavirus a perturbé la préparation de la prochaine gamme d'iPhone, et les rumeurs au sujet d'un retard sur le calendrier habituel ont déjà été nombreuses . Cette fois, c'est le PDG de Broadcom, fournisseur majeur de composants pour l'iPhone, qui a confirmé lors d'une conférence avec des analystes que le retard en question impacterait fortement les revenus de son entreprise pour le troisième trimestre de cette année, Hock Tan affirmant qu'il ne s'agit bien sûr que d'un décalage au trimestre suivant.

Concept par EverythingApplePro

De nombreuses publications ont déjà fait état d'un retard d'environ un mois sur la production de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, l'hypothèse d'une présentation en octobre (au lieu de septembre habituellement) semblant de plus en plus probable. L'analyste Ming-Chi Kuo avait également évoqué la possibilité d'un lancement en deux temps , l'iPhone 12 Pro Max ayant prétendument plus de retard que les autres modèles. Quoi qu'il en soit, la situation sanitaire semble suffisamment maîtrisée pour que personne n'envisage qu'Apple rate la période des fêtes de fin d'année.