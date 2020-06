Des raccourcis pour les touches de fonction sur iPadOS ?

Les claviers d'Apple conçus pour l'iPad sont bien pratiques, mais ils sont dépourvus de touches de fonction. Ces touches ne sont pas indispensables, mais elles sont tout de même bien utiles pour accéder facilement à certains réglages. Par exemple, modifier la luminosité de l'écran de l'iPad nécessite de passer par le centre de contrôle ou l'application Réglages (section "Affichage et luminosité"), alors que des touches dédiées sont directement disponibles sur les claviers externes destinés au Mac — et ces touches sont d'ailleurs parfaitement reconnues sur iPadOS.Avec une prochaine version d'iPadOS, Apple devrait mettre en place de nouveaux raccourcis clavier pour permettre de retrouver ces réglages sur les claviers dépourvus de touches de fonction. Le site 9To5Mac a en effet trouvé des références à des raccourcis pour la luminosité de l'écran et du rétro-éclairage du clavier dans la dernière version bêta du système, numérotée 13.5.5. Ces raccourcis ne sont pas encore activés, et la découverte de nos confrères ne permet pas de déterminer s'ils seront personnalisables.

L'interface d'iPadOS pour le changement de luminosité via le clavier

Il est possible qu'Apple mette cette petite nouveauté en place dans les prochaines versions bêta d'iPadOS 13.5.5, mais il est également envisageable qu'Apple intègre ces raccourcis à iPadOS 14. La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation de l'iPad sera présentée ce 22 juin , pour une sortie à la rentrée prochaine.