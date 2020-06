Les soldes d'été 2020 repoussés au 15 juillet

L'ouverture des soldes d'été était initialement prévue pour le 24 juin, mais l'épidémie de coronavirus est passée par là et de nombreuses boutiques sont restés fermées pendant près de deux mois. Les stocks sont bien plus hauts que d'habitude à cette période de l'année, et les commerçants ont besoin de se refaire une trésorerie. Les soldes seront donc repoussés cette année, a annoncé le ministre de l'Économie cette semaine, avec un top départ fixé au mercredi 15 juillet. La durée sera également plus courte, de quatre semaines au lieu de six, pour un achèvement le mardi 11 août inclus.Apple ne participe jamais aux soldes, mais il y a souvent quelques affaires à réaliser chez les revendeurs souhaitant se débarrasser des derniers stocks de produits retirés du catalogue. Il est également fréquent que les revendeurs profitent de l'occasion pour lancer des offres promotionnelles sur les références de la gamme actuelle.Si vous comptez vous équiper pendant la période estivale et que vous êtes étudiant ou enseignant, Apple devrait comme chaque année lancer son offre Back to School à destination du monde de l'éducation : en plus de la remise de 10% accordée pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad Pro sur l'Apple Store éducation , cette opération promotionnelle permet d'obtenir un casque ou des écouteurs Beats gratuit en bonus. L'année dernière, l'offre Back to School 2019 avait eu lieu du 9 juillet au 17 octobre.