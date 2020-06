Apple veut aider les gestionnaires de mots de passe

Apple veut améliorer l'expérience utilisateur des gestionnaires de mot de passe. De nouvelles ressources ont été mises à la disposition des développeurs hier soir dans le cadre d'un nouveau projet open-source destiné à aider les gestionnaires de mot de passe tiers à mieux fonctionner avec iCloud Keychain. L'objectif est d'améliorer la compatibilité entre les gestionnaires et les exigences spécifiques des différents sites web, pour s'assurer que l'utilisateur fait confiance au système pour générer des mots de passe forts et uniques au lieu d'être tenté d'utiliser un mot de passe commun pour plusieurs services.Apple a mis en place ces nouvelles ressources sur GitHub et espère que les gestionnaires de mots de passe s'en empareront pour améliorer leur service et encourager les sites web à améliorer leur compatibilité. Parallèlement, Apple devrait continuer à améliorer le trousseau d'iCloud avec de nouvelles fonctionnalités prévues pour iOS 14, dont la présentation aura lieu le 22 juin , comme un système d'alerte si un utilisateur enregistre un mot de passe déjà utilisé sur un autre site web, ou une identification à deux facteurs automatique, sans avoir à recevoir un code ou un lien par SMS ou par e-mail.