Un bug entraînant un écran vert au réveil sur l'iPhone ?

Un bug semble affecter certains modèles récents d'iPhone, qui sortent de veille avec un écran teinté en vert pendant quelques secondes avant un retour à la normale. Des utilisateurs d'iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max ainsi que d'iPhone X se sont plaints de ce problème sur MacRumors et Reddit . Certains mentionnent une apparition de ce bug lorsque le mode nuit et Night Shift sont activés, mais d'autres ont également rencontré cet écran vert en pleine journée. Il semble en revanche y avoir un point commun : tous les utilisateurs ont installé une version récente d'iOS, les témoignages recueillis ne concernant qu'iOS 13.4.1, iOS 13.5 et iOS 13.5.1.Tout semble donc pointer vers un petit souci logiciel, qu'Apple devrait logiquement réparer avec une future mise à jour d'iOS. La version 13.5.5 est actuellement en version bêta , mais on ignore pour le moment si cette nouvelle mouture est censée régler le problème. Si vous rencontrez cet écran teinté de vert pendant quelques secondes à l'allumage de votre iPhone, il n'y a en tout cas pas raison de paniquer : il ne s'agit sans doute pas d'un défaut matériel apparu subitement sur votre téléphone.