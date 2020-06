De nouveaux horaires pour les Apple Stores le 9 juin

Les boutiques officielles d'Apple rouvriront bien leurs portes le mardi 9 juin, a confirmé Apple sur son site web. L'information avait été éventée par le syndicat CGT d'Apple France un peu plus tôt cette semaine, et les fiches des différents Apple Stores confirment désormais cette date. Tous les magasins sans exception rouvriront leurs portes mardi, avec des horaires restreints : de 11h à 18h. Apple a profité de cette mise à jour pour rouvrir les réservations pour le Genius Bar , qui sera sans nulle doute pris d'assaut pendant quelques semaines. Les sessionsresteront suspendues pour le moment.Tout ne revient pas à la normale et Apple précise que plusieurs mesures ont été prises pour assurer un redémarrage dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Le port du masque sera obligatoire au sein des Apple Stores, les visiteurs pouvant demander un exemplaire gratuit s'ils n'en disposent pas. Les produits et les zones de démonstration seront régulièrement nettoyés et désinfectés tout au long de la journée. L'organisation des boutiques sera également légèrement revue, par exemple en supprimant certains sièges, pour assurer une distanciation physique optimale. Et bien sûr, le nombre de clients sera limité, ce qui devrait générer des files d'attente à l'extérieur des magasins. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les conditions de cette réouverture sur cette page Dans ces conditions strictes, l'idée est de privilégier le service personnalisé tant que possible et Apple conseille aux clients qui n'ont pas besoin de conseils de réaliser leur commande directement en ligne pour gagner du temps ; plusieurs Apple Stores devraient proposer de retirer la commande à la porte du magasin, sans besoin d'y rentrer. Mais bien sûr, tout le monde sera le bienvenu à condition de se plier aux consignes de sécurité : a déclaré Apple à BFM Tech.