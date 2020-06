Apple Card : un crédit à 0% sur tous les produits d'Apple ?

L'Apple Card permet déjà d'acheter son iPhone en 24 fois sans frais et c'est un argument de vente majeur pour la carte de crédit d'Apple aux États-Unis. Bientôt, la carte qu'Apple a lancé en partenariat avec la banque Goldman Sachs devrait aller plus loin et proposer des crédits à 0% sur douze mois sur de nombreux autres produits d'Apple, comme le Mac, l'iPad (et ses claviers ainsi que l'Apple Pencil), l'écran Pro Display XDR, alors que des crédits à 0% sur six mois seraient également disponibles pour les AirPods, l'Apple TV et le HomePod. Boomberg , qui rapporte l'information, affirme que le lancement de cette petite nouveauté serait prévue pour les prochaines semaines. Tim Cook avait déjà promis, à l'occasion de la présentation des derniers résultats financiers trimestriels de son entreprise, que l'offre de crédit gratuite de l'Apple Card serait étendue à d'autres produits, sans aucune autre précision.Rappelons que l'Apple Card n'a pour le moment été lancée qu'aux États-Unis, mais qu'Apple compte bien lancer son offre bancaire dans d'autres régions du monde et notamment en Europe. Plus spécifiquement en France, Tim Cook a déjà déclaré être à la recherche d'un autre partenaire que Goldman Sachs pour mettre en place une offre plus adaptée au marché hexagonal.