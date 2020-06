Brevet : une fonctionnalité de selfies de groupe sur FaceTime ?

En ces temps de distanciation sociale et de télétravail où les services de visioconférence ont pris énormément d'importance dans la vie de certaines personnes, Apple vient d'obtenir un intéressant brevet relatif à la capacité de prendre des selfies de groupe... sans que les participants à la photo soient présents au même endroit. La fonctionnalité pourrait permettre d'inviter un certain nombre de personnes au selfie de groupe, iOS se chargeant de regrouper les images prises par les participants au sein d'un montage unique (l'utilisateur gardant la possibilité de réarranger le positionnement des participants au sein des emplacements prédéfinis). Le système fonctionnerait par défaut avec des photos, mais il pourrait également intégrer des vidéos, en direct ou préenregistrées.Ce brevet a été déposé par Apple en juillet 2018, bien avant la période de confinement mise en place dans de nombreux pays en 2020, mais il prend bien sûr une dimension plus importante aujourd'hui. Comme toujours néanmoins, notons qu'il ne s'agit que d'un brevet et que de nombreuses inventions d'Apple ne sortent jamais des laboratoires de Cupertino. On pourrait donc retrouver cette fonctionnalité dans une future version de FaceTime sur iOS et macOS, mais ce n'est absolument pas une certitude.