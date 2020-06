Tiens, d'importants délais sur les iMac 27''

Si vous commandez un iMac 21,5" aujourd'hui sur la boutique en ligne d'Apple, vous pourrez bénéficier d'une livraison dès demain, et vous aurez au pire une dizaine de jours d'attente si vous optez pour une configuration personnalisée. Du côté des modèles 27", la situation est toute autre depuis quelques jours : les trois modèles standard affichent des délais de plus de deux semaines, et choisir la moindre option peut vous emmener au début du mois de juillet.Il est tout à fait possible qu'il ne s'agisse que d'une simple difficulté sur la chaîne de production d'Apple, qui a été mise à mal durant cette période bien particulière de pandémie de coronavirus. Il est également possible que ces délais soient dûs à l'arrivée prochaine d'une nouvelle gamme. Une refonte du tout-en-un d'Apple est en effet attendue de pied ferme cette année et des bruits de couloir pointaient vers un lancement d'ici cet été. Or, la WWDC 2020 se tiendra le 22 juin...Bien sûr, il ne s'agit que d'une hypothèse à prendre avec prudence, d'autres rumeurs ayant plutôt évoqué un lancement à l'automne. Il est quoi qu'il en soit conseillé d'attendre si vous en avez la possibilité : c'est une révision majeure à laquelle nous nous attendons cette année, avec de nouvelles diagonales d'écran plus généreuses (sans changement de taille de l'ordinateur grâce à la réduction des marges autour de la dalle) et d'importantes évolutions technologiques, comme l'abandon du traditionnel disque dur, remplacé par une mémoire flash bien plus moderne et surtout performante.