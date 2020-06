Apple Watch : quatre nouveaux coloris de bracelets Sport

Quelques semaines après le lancement des nouveaux bracelets Pride Edition , Apple vient de commercialiser quatre nouveaux coloris estivaux pour le bracelet Sport de l'Apple Watch : vous pouvez retrouver les déclinaisons gris falaise bleu lin et vitamine C . Ces quatre nouveaux modèles sont disponibles dans les deux tailles (40 et 44 mm) et coûtent comme toujours 49 €.Apple renouvelle régulièrement sa collection de bracelets au fil des saisons, et ces nouvelles déclinaisons devraient donc rester au catalogue quelques mois avant que d'autres coloris ne prennent la relève. Les prochaines annonces devraient avoir lieu à l'occasion de la présentation de l'Apple Watch Series 6 à la rentrée prochaine — des bracelets en cuir inédits se sont retrouvés en fuite le mois dernier.