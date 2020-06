Trois nouveaux coloris pour les coques d'iPhone 11 et 11 Pro

L'été arrive et avec lui de nouveaux coloris pour les coques en silicones destinées aux derniers smartphones d'Apple. Apple se montre comme toujours très créative avec les dénominations des couleurs, avec l'écume ( 11 11 Pro Max ), la vitamine C ( 11 11 Pro Max ) et le bleu lin ( 11 11 Pro Max ). Comme d'habitude, ces étuis sont facturés 45 €, quelle que soit leur taille.On retrouve les même coloris du côté des bracelets d'Apple Watch (le "gris falaise" n'étant pas décliné pour l'iPhone). Apple donne régulièrement un petit coup de frais aux coloris de ses coques d'iPhone afin de s'adapter aux saisons. La prochaine salve devrait avoir lieu cet automne, à l'occasion de la présentation de l'iPhone 12.