L'intéressante hypothèse d'un rachat de DuckDuckGo par Apple

Ce n'est pas réellement une rumeur, mais plus une suggestion de la part de l'analyste Toni Sacconaghi du cabinet Bernstein : et si Apple rachetait le moteur de recherche DuckDuckGo ? La firme de Cupertino pourrait ne faire qu'une bouchée du petit moteur de recherche, valorisé sous la barre du milliard de dollars. Et avec une rapide intégration à ses services, Apple pourrait proposer son propre moteur de recherche au sein de ses produits au lieu de celui de Google.Google est régulièrement sous le feu des critiques pour sa manière de gérer les informations personnelles de ses utilisateurs, alors qu'Apple a une image plus responsable et s'en sert régulièrement d'argument marketing. DuckDuckGo, qui se présente littéralement comme, lui permettrait de renforcer sa réputation dans le domaine tout en s'offrant de nouvelles opportunités de développement.DuckDuckGo est intégré dans la version mobile de Safari depuis iOS 8, mais il n'est bien sûr pas proposé par défaut. C'est Google qui jouit de ce privilège, et la filiale d'Alphabet signe chaque année un gros chèque pour conserver cette place de choix. Cette somme n'est pas publique, mais elle approcherait les 10 milliards de dollars ; une somme sur laquelle Apple ferait une croix si elle venait à acquérir DuckDuckGo. Pour compenser ce manque à gagner, Apple devrait alors se lancer dans une ambitieuse concurrence frontale au business publicitaire de Google, ce qui serait sans doute contreproductif en terme d'image.Apple a-t-elle quoi qu'il en soit envie de se lancer dans une telle galère, alors qu'il y a déjà tant à faire pour améliorer Siri ? À moins qu'Apple ne considère que l'acquisition de DuckDuckGo pourrait justement lui permettre d'améliorer la pertinence de son assistant vocal, on a un peu du mal à y croire. Il y a néanmoins déjà eu des précédents — coucou, Apple Maps — qui nous montrent que cette idée n'est pas totalement saugrenue si Apple la juge stratégique.