Les Apple Stores français ont tous rouvert leurs portes

Près de trois mois après leur fermeture, qui remonte au 14 mars , tous les Apple Stores de France ont rouvert leurs portes ce matin dès 11 heures. Apple s'est adaptée à la situation sanitaire que nous traversons, avec diverses mesures pour assurer la sécurité des clients et de ses équipes. Certains espaces ont été réorganisés pour assurer une bonne distanciation physique, le port du masque (fourni gratuitement si besoin) est obligatoire, le nombre de personnes présentes dans les boutiques est limité, et des désinfections des machines de démonstration ont lieu toute la journée. Attention, tous les magasins adoptent pour le moment des horaires d'ouverture restreints, de 11h à 18h sans exception.Les sessionsrestent suspendues pour le moment, mais ce n'est pas le cas du Genius Bar qui reprend bien du service dès aujourd'hui, comme toujours sur réservation . Si Apple se réjouissait il y a quelques jours de pouvoir à nouveau accueillir ses clients, la jauge imposée au sein des boutiques après cette longue période de fermeture risque de provoquer des files d'attente et Apple invite les clients n'ayant pas besoin de conseil personnalisé à réaliser leurs commandes sur l'Apple Store en ligne pour gagner du temps. Pour les personnes les plus pressées, la possibilité de retirer sa commande directement en boutique est relancée dès aujourd'hui ; certains Apple Stores pourront d'ailleurs proposer un retrait directement à leur porte d'entrée.