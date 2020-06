Faut-il attendre l'arrivée de l'iPhone 12 ?

Vue d'artiste par EverythingApplePro

Le design de l'iPhone 12

On ne connaît pas encore leurs noms officiels, mais les successeurs de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro devraient assez logiquement s'appeler iPhone 12 et iPhone 12 Pro. La révision attendue étant plutôt majeure et entraînant un changement de design, il n'y aura sans doute pas de suffixe "S" cette année (l'iPhone XS avait par exemple succédé à l'iPhone X en 2018).Rarement les rumeurs au sujet d'une nouvelle gamme d'iPhone avaient été aussi nombreuses et précises. Les schémas industriels utilisés par les sous-traitants d'Apple et les fabricants d'accessoires sont notamment en fuite, ce qui nous permet déjà de connaître un aspect important des modèles à venir : leur design, qui ne sera pas en rupture avec ce que nous connaissons aujourd'hui mais qui présentera tout de même plusieurs évolutions intéressantes.À l'arrière du téléphone, Apple devrait une nouvelle fois remanier le module proéminent où se situent tous les capteurs. Sur les modèles Pro, un quatrième capteur devrait faire son apparition et il s'agirait logiquement du scanner LiDAR déjà utilisé par Apple sur la dernière génération d'iPad Pro . Les quatre capteurs devraient être disposés en carré, avec le flash au centre et le micro sur la partie basse. Sur l'iPhone 12 classique, Apple se contenterait de deux capteurs comme aujourd'hui sur l'iPhone 11.

(lire : Le design de l'iPhone 12 Pro Max dévoilé en détail ?)

À l'avant, les changements devraient être tout aussi visibles. Vraisemblablement trouvé au sein de la fameuse version bêta interne d'iOS 14 qui s'est retrouvée en fuite en ce début d'année 2020, le visuel ci-dessous nous montre que l'encoche abritant les capteurs de Face ID est toujours présente mais bien moins large que sur les modèles actuels grâce à une réorganisation des composants . Les bordures autour de l'écran ne seraient pas forcément plus fines qu'aujourd'hui, mais Apple en donnerait l'impression grâce à des bords parfaitement plats et non arrondis comme aujourd'hui.

(lire : Le design de l'iPhone 12 Pro déjà en fuite ?)

Il faudrait aussi s'attendre à du changement au niveau des tailles d'écran proposées par Apple. Il y a aujourd'hui un modèle d'iPhone 11 (6,1") et deux modèles d'iPhone 11 Pro (5,8" et 6,5"). Selon de nombreuses sources, dont le célèbre analyste Ming-Chi Kuo , Apple passerait à quatre modèles cette année : deux tailles d'iPhone 12 (5,4" et 6,1") et deux tailles d'iPhone 12 Pro (6,1" et 6,7"). Cette nouvelle génération d'iPhone proposerait donc à la fois plus grand et plus petit, le modèle de 5,4" devant présenter des dimensions très proches de celles de l'iPhone 6/7/8 ou de l'iPhone SE de 2020.

Vue d'artiste par EverythingApplePro

Plusieurs rumeurs ont enfin évoqué la possibilité qu'Apple propose de nouveaux coloris pour ses futurs modèles d'iPhone. Du côté des modèles Pro, la déclinaison Navy Blue pourrait remplacer le Vert Nuit. Et du côté des modèles classiques, Apple pourrait tester au moins deux nouveautés ; EverythingApplePro nous parlait ce printemps de prototypes de bleu clair, de violet et d'orange.

Vue d'artiste par EverythingApplePro

Les caractéristiques techniques de l'iPhone 12

Les changements de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro ne se situeront pas qu'à l'extérieur, loin de là ; il y aura plusieurs nouveautés importantes sous le capot également. En premier lieu, la grosse nouveauté de cette année devrait être l'adoption de modems 5G, a priori sur tous les modèles même si les déclinaisons Pro pourraient apporter plus de performance en milieu urbain grâce à la prise en charge des ondes millimétriques. Ce nouveau modem devrait être secondé par la puce Apple A14 , qui sera la première à être gravée à une finesse de 5 nanomètres : il faut s'attendre à un surplus considérable de puissance. La mémoire vive, elle, pourrait passer de 4 Go à 6 Go sur les modèles Pro. Notez que le connecteur devrait rester au format Lightning — il n'est pas question d'USB-C comme sur l'iPad Pro.L'autre nouveauté importante, sans doute la plus visible au quotidien même si elle sera moins ronflante que la mention "5G" sur la fiche technique, concerne les technologies utilisées au niveau des écrans. Apple abandonnerait en effet la technologie LCD pour les modèles d'entrée de gamme, qui adopteraient enfin les magnifiques dalles OLED (et leurs "vrais noirs") jusqu'ici réservées au modèles Pro. Et sur les modèles Pro, Apple pourrait intégrer la technologie ProMotion , qui permet à l'écran de passer de 60 Hz à 120 Hz pour des animations plus fluides.Comme chaque année, les appareils photos ne seront bien sûr pas oubliés et il faut s'attendre à une nouvelle salve d'améliorations pour les capteurs de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro. Outre l'ajout du scanner LiDAR aux modèles Pro pour améliorer les applications de réalité augmentée, Apple devrait améliorer la qualité des autres capteurs , notamment dans les situations de basse luminosité. Le zoom optique pourrait également être plus puissant (3x au lieu de 2x). La résolution des appareils photos pourrait en revanche toujours plafonner à 12 mégapixels. À l'avant, Face ID pourrait être amélioré pour fonctionner sur de plus grands angles.

(lire : iPhone 12 et 12 Pro : les prix et les capacités dévoilées ?)

Craquer maintenant ou attendre l'iPhone 12 ?

Il pourrait également y avoir de bonnes nouvelles du côté des tarifs et des capacités de stockages minimales proposées par Apple. Selon Jon Prosser, l'iPhone 12 de 5,4" pourrait être proposé à partir de 649 dollars pour 128 Go de stockage en standard, soit 50 dollars de moins que l'iPhone 11 de 64 Go aujourd'hui. L'iPhone 12 de 6,1", lui, grimperait à 749 dollars pour 128 Go de stockage également, soit le même tarif que l'iPhone 11 de 128 Go aujourd'hui. Et du côté des modèles Pro, les tarifs seraient inchangés mais le stockage de base passerait aussi de 64 Go à 128 Go. En bref, la facture finale ne serait pas forcément plus clémente, mais on en aurait plus pour son argent. Ces informations tarifaires sont à prendre avec des pincettes, mais elles semblent plutôt crédibles.Apple a pris pour habitude de présenter ses nouvelles gammes de smartphones au début du mois de septembre, mais les choses pourraient s'organiser légèrement différemment cette année. L'épidémie de coronavirus a en effet fait prendre du retard à Apple et ses sous-traitants dans la mise au point de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, et de nombreuses rumeurs évoquent la possibilité d'un décalage au mois d'octobre. Le retard serait en tout cas relativement maîtrisé : il n'est absolument pas question pour Apple de rater la période des fêtes de fin d'année.Est-il donc pertinent d'attendre l'arrivée de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro cet automne avant de craquer pour un nouveau modèle d'iPhone ? À moins de choisir l'iPhone SE, qui a été présenté en avril et qui ne risque pas d'être remplacé de sitôt, tout dépend bien sûr de l'état de votre smartphone actuel. S'il tient encore suffisamment bien la route, nous vous conseillons vivement d'attendre : vous pourrez alors bénéficier d'un joli bond en avant sans surcoût, ou vous rabattre sur les anciens modèles en promo. S'il est à l'agonie, sachez qu'il est régulièrement possible de bénéficier de rabais sur les modèles de la gamme actuelle ou sur celle de l'année dernière.Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien dans nos bons plans ainsi que sur notre comparateur de prix . L'iPhone XS a été particulièrement intéressant durant le printemps, avec de très fréquentes remises le rendant moins cher que l'iPhone XR... En cas de doute ou d'interrogation, n'oubliez pas enfin que nos forums sont à votre disposition pour poser toutes vos questions.