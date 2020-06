La transition du Mac vers ARM serait bien annoncée à la WWDC 2020

C'est bien à l'occasion de la WWDC 2020 , qui se tiendra ce 22 juin, qu'Apple annoncerait officiellement la transition de ses ordinateurs vers l'architecture ARM. Le célèbre journaliste Mark Gurman affirme aujourd'hui sur Bloomberg qu'Apple profitera bien de cet événement consacré aux développeurs pour donner à ces derniers les outils leur permettant se préparer à cette petite révolution. Les premiers ordinateurs équipés de puces ARM directement conçues par Apple seraient prévus pour le début d'année 2021.Selon Mark Gurman, les premières machines intègreraient un dérivé de la puce Apple A14 de l'iPhone 12. Il semble probable qu'Apple commence cette transition avec un ordinateur portable, qui pourrait fortement gagner en autonomie (voire en finesse) sans perdre en puissance — les performances graphiques pourraient même nettement augmenter, tout comme les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Satisfaite de ses différents tests sur les évolutions à venir de l'architecture ARM, Apple s'apprêterait en tout cas à basculer l'intégralité de sa gamme sur des puces maison ; Intel serait à terme entièrement écarté, du MacBook Air au Mac Pro.Nom de code Kalamata, cette transition à venir serait sans surprise extrêmement ambitieuse, nécessitant une énorme adaptation logicielle à la fois de macOS et des développeurs d'applications même si un émulateur permettant aux logiciels actuels de fonctionner sera sans doute de la partie, comme Rosetta lors de la transition de PowerPC vers Intel amorcée en 2005. C'est pourquoi une annonce avec plusieurs mois d'avance sur l'arrivée des premiers ordinateurs est inévitable.Cela fait de longues années que les rumeurs prennent de l'ampleur, au fur et à mesure des progrès réalisés sur les puces ARM qui équipent l'iPhone et l'iPad. Comme pour l'abandon des processeurs PowerPC il y a quinze ans, Apple aurait pris la décision d'entamer cette nouvelle transition il y a déjà plusieurs années, constatant qu'Intel peinait de plus en plus à faire progresser ses processeurs Core. Au-delà de la puissance brute, Apple serait confiante dans sa capacité à offrir une bien meilleure efficacité énergétique et à mieux adapter ses puces à ses besoins spécifiques.