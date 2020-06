L'iMac 2020 avec un nouveau design présenté à la WWDC ?

Les planètes s'alignent pour le renouvellement de l'iMac. Alors que l'état des stocks des modèles actuel ne semble plus tellement au rendez-vous, les rumeurs se sont enchaînées ces derniers mois au sujet de l'arrivée d'un tout nouveau design cette année. Selon Sonny Dickson , la révision tant attendue serait prévue pour la WWDC, qui se tiendra le 22 juin Pour cette nouvelle génération d'iMac, Apple adopterait un design qui rappellerait celui de l'iPad Pro, avec des marges autour de l'écran comparables à celles de l'écran professionnel Pro Display XDR d'Apple. On retrouverait sans surprise la puce Apple T2 pour plus de sécurité, ainsi que des cartes graphiques Navi d'AMD. Et bien sûr, Apple abandonnerait bien sa technologie Fusion Drive, qui mélange la grande capacité d'un disque dur à la vélocité d'un petit SSD, pour ne plus proposer que de la mémoire flash en standard.

Montage inspiré de l'iPad Pro par MacRumors

Si les sources de Sonny Dickson sont bonnes, Apple abandonnerait donc l'iconique "menton" de l'iMac pour un design avec quatre bordures réduites de taille homogène. Huit ans après la sortie du design actuel, le changement visuel devrait être majeur ! Notez que plusieurs sources, dont le célèbre journaliste Mark Gurman , ont affirmé qu'Apple devrait profiter de l'occasion pour augmenter les diagonales d'écran — le China Times évoquait en avril un écran de 23" pour le modèle d'entrée de gamme, contre 21,5" aujourd'hui.Bien sûr, nous vous déconseillons très fortement d'investir dans un iMac à l'approche de ces nouveaux modèles. L'attente n'est plus bien longue et il serait dommage de passer à côté de cette refonte qui s'annonce majeure.