Bientôt un programme de reprise du Mac en boutique ?

Cela fait plusieurs années qu'Apple a mis en place un programme de reprise pour ses différents appareils. Lorsque vous achetez un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch, vous pouvez rendre votre ancien modèle à Apple en l'échange d'une remise. C'est très pratique pour éviter d'avoir à affronter les joies de la vente sur les sites de petites annonces, et le programme rencontrerait un certain succès (pour l'iPhone tout du moins) malgré les montants dérisoires proposés par Apple. Mais jusqu'ici, la reprise d'un Mac ne peut se faire qu'en ligne, avec un envoi postal.Apple devrait bientôt élargir ce programme au rachat d'un Mac dans ses boutiques physiques, nous apprend Mark Gurman de Bloomberg . La nouveauté serait prévue pour le 15 juin aux États-Unis et pour le 18 juin au Canada. Concrètement, les clients pourront bénéficier d'un rabais pouvant aller jusqu'à 1 760 dollars selon le Mac qu'ils rapportent, Apple se chargeant ensuite du recyclage de l'ancienne machine.Il n'est pour le moment pas question d'un élargissement de ce programme en Europe, mais on imagine qu'Apple franchira le pas si le succès est au rendez-vous en Amérique du Nord. En France, les montants proposés par Apple sont ridicules voire insultants, la reprise maximale étant de seulement 630 € pour un MacBook Pro récent et en bon état. Même si revendre son ordinateur sur le marché de l'occasion n'est pas toujours une partie de plaisir, il faudra qu'Apple se montre un peu moins pingre pour qu'un tel programme fonctionne réellement en France.