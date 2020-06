C'est la fin pour iBooks Author et iTunes U

Le logiciel n'était plus mis à jour depuis deux ans et ça commençait à sentir le sapin : Apple vient d'annoncer la fin d'iBooks Author, son outil de création de livres numériques. L'application ne sera plus proposée sur l'App Store à compter du 1er juillet 2020, et Apple invite ses utilisateurs à basculer sur Pages. Une prochaine mise à jour de Pages permettra d'importer, ouvrir et modifier les fichiers d'iBooks Author (.iba). Les livres publiés sur Apple Books depuis iBooks Author continueront bien sûr à être disponibles.Autre disparition à venir , celle d'iTunes U qui prendra sa retraite en fin d'année scolaire 2021. Les outils de gestion de cours en ligne ont déjà été remplacés par d'autres applications, comme En Classe et Pour l'école