Pas d'enregistrement des appels pour iOS 14

C'est une fonctionnalité à laquelle tout le monde a pensé à un moment ou un autre : et si iOS permettait d'enregistrer les appels ? Une copie d'écran montrant le réglage correspondant à cette nouveauté est apparue sur IT Home un peu plus tôt cette semaine, le site chinois affirmant que l'image proviendrait de la fameuse version bêta interne d'iOS 14 qui circule sous le manteau depuis quelques mois.La prétendue fuite n'a pas été prise avec beaucoup de sérieux, car elle poserait d'évidents problèmes de confidentialité et serait tout simplement illégale dans certains pays. Selon 9To5Mac , qui a eu accès à la version bêta d'iOS 14 en question, cette copie d'écran serait toutefois bien authentique. Seulement, elle serait uniquement dédiée aux développeurs à des fins de test et il ne serait absolument pas prévu qu'elle soit intégrée à la version finale du système.C'est le 22 juin, à l'occasion de la WWDC 2020 , qu'Apple présentera les différentes nouveautés d'iOS 14. De nombreuses fonctionnalités ont déjà été éventées, comme les changements d'iMessage le nouvel écran d'accueil , les nouveautés relatives à la réalité augmentée ou encore la traduction automatique dans Safari , mais l'enregistrement des appels ne ferait donc pas partie de la liste.