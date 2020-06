Apple Pay sera lancé en juillet chez LCL

Apple est disponible au Crédit Agricole depuis la fin du mois de janvier, mais les clients de sa filiale LCL attendent toujours. La banque lyonnaise avait initialement promis un lancement dans le courant du premier semestre , mais l'épidémie de coronavirus a vraisemblablement fait prendre un peu de retard au projet. Dans un tweet en réponse à nos confrères de Mac4Ever, LCL indique en effet que le lancement a été décalé à, dans un peu plus d'un mois donc.LCL ne sera pas la seule banque à se lancer cette année. Des annonces ont déjà été faites chez ING Qonto et Kard , et Apple a promis que 99% des cartes françaises seraient prises en charge par son service de paiement mobile d'ici la fin de l'année.