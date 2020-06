Apple dépose les iPhone 12 et un nouveau Mac en Russie

L'iPhone 12 ne sera présenté qu'à la rentrée prochaine mais Apple prépare déjà sa commercialisation en obtenant les différentes autorisations là où c'est nécessaire. En Russie, l'(EEC) qui se charge des autorisations de mise sur le marché des produits électroniques n'a que faire des exigences de confidentialité d'Apple et cela fait plusieurs années que cet organisme dévoile avec plusieurs semaines voire plusieurs mois d'avance certaines nouveautés en préparation. Aujourd'hui, l'EEC vient ainsi de publier de nouvelles références avec pas moins de neuf modèles d'iPhone inconnus au bataillon (A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 et A2411), ainsi qu'un nouveau Mac numéroté A2330.Il ne fait pas grand doute que les références d'iPhone correspondent à différentes déclinaisons de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, mais les numéros ne nous permettent pas de déduire grand chose de plus pour le moment. Pour le Mac, la référence A2330 pourrait correspondre au tant attendu nouvel iMac qui pourrait être dévoilé à la WWDC le 22 juin, mais ce sont deux nouveaux modèles (pour deux tailles d'écran) que nous attendons et pas un seul. À moins qu'Apple ne dévoile qu'un grand modèle dans un premier temps, sur le même schéma que le MacBook Pro 16" en fin d'année dernière, ce qui expliquerait pourquoi seul l'iMac 27" présente des délais en hausse sur la boutique d'Apple actuellement ? Affaire à suivre...