Il y aura bien un keynote pour la WWDC le 22 juin !

Il y aura bien une conférence inaugurale le lundi 22 juin pour présenter les différentes nouveautés de la WWDC 2020, vient de confirmer Apple par voie de communiqué de presse : elle se tiendra à 10 heures PDT, soit 19 heures en France métropolitaine, et elle sera retransmise en direct depuis Apple Park sur le site d'Apple, l'application Apple Developer, l'application Événements Apple de l'Apple TV ainsi que YouTube. La tenue de cette conférence restait incertaine, Apple étant dans l'incapacité de recevoir du public pour cette WWDC qui se tiendra entièrement en ligne pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Le format sera inhabituel, sans applaudissements, mais Apple conservera donc bien ce traditionnelinaugural pour présenter ses nouveautés du moment.Et les nouveautés du moment devraient être nombreuses et conséquentes. Comme chaque année, Apple présentera de nouvelles versions pour ses systèmes d'exploitation et nous pourrons ainsi découvrir le futur d'iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Du côté du Mac, une très importante nouveauté pourrait être annoncée : la bascule à venir vers l'architecture ARM . Une refonte de l'iMac pourrait également être de la partie, et des surprises ne sont évidemment pas à exclure. Rendez-vous donc dans moins de deux semaines !