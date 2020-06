Un Magic Keyboard pour l'iPad Air 4 ?

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro pourrait-il être adapté à d'autres modèles de tablettes ? C'est ce que suggère @L0vetodream , qui a déjà eu de bonnes sources. Cet accessoire ne peut être proposé que pour des modèles d'iPad de grande taille, la largeur du clavier ne pouvant être trop réduite pour des raisons évidentes de confort, et il nécessite la présence d'un Smart Connector sur le dos de la tablette. Impossible donc de l'adapter sur un autre modèle d'iPad actuellement au catalogue, mais il pourrait y avoir un nouveau candidat tout trouvé dans les prochains mois : l'iPad Air 4.L'iPad Air doit en effet subir un lifting et quelques bruits de couloir évoquent la possibilité d'un changement radical de design pour se rapprocher de celui de l'iPad Pro, avec un écran bord-à-bord et un connecteur USB-C. L'iPad Air 4, qui pourrait voir sa diagonale d'écran augmenter par la même occasion, pourrait ainsi être repensé pour accueillir un Smart Connector sur son dos et non plus sur sa tranche comme sur l'iPad Air 3.Si l'iPad Pro de 2020 est encore tout récent, l'iPad Air 3 a été présenté en mars 2019 et il commence à dater. Une révision pourrait donc avoir lieu bientôt, peut-être dès cet automne avant l'arrivée de l'iPad Pro mini-LED en début d'année prochaine. Il commence à devenir intéressant d'attendre un peu...