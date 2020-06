Greyhound : Tom Hanks débarque sur Apple TV+ le 10 juillet

devait initialement sortir le 12 juin au cinéma, mais les mesures de confinement prises un peu partout dans le monde ont conduit Sony à repousser sa sortie... puis l'annuler. C'est Apple qui a finalement racheté les droits de ce film de guerre avec Tom Hanks dans le rôle principal, et le film va s'offrir une sortie mondiale sur Apple TV+ le vendredi 10 juillet. Pour fêter la nouvelle , Apple a publié une nouvelle bande-annonce de ce long-métrage écrit par Tom Hanks, réalisé par Aaron Schneider et inspiré du romande C.S. Forester.se déroule au début de l'implication américaine dans la Seconde Guerre Mondiale. Campé par Tom Hanks, le vétéran de la Navy Ernest Krause se retrouve capitaine pour la première fois et doit protéger 37 bateaux abritant des milliers de soldats. Les navires traversent le nord de l'Atlantique, une zone à risque sous la menace des U-Boote...C'est le troisième film qu'Apple va proposer sur son service de streaming, mais sans doute le premier réellement susceptible de faire un peu de bruit et promouvoir Apple TV+. Les projets de nouvelles séries s'enchaînent, mais le catalogue d'Apple reste encore bien trop modeste pour séduire les foules. Les rachats de films et de franchises pourraient donc se multiplier dans les prochains mois.