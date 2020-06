iPhone 12 : les écrans OLED de BOE auraient des problèmes de qualité

2020 serait enfin l'année de la diversification pour l'approvisionnement d'Apple en dalles OLED, jusqu'ici exclusivement fournies par Samsung. Il y a eu des rumeurs du côté de LG , et il y a eu des rumeurs du côté de BOE . Mais selon DDaily , le fabricant chinois rencontrerait des problèmes de production et ses dalles ne passeraient pas les contrôles qualité d'Apple. BOE fournit déjà des écrans LCD à Apple pour ses iPad et MacBook, mais la technologie OLED est radicalement différente et difficile à maîtriser. BOE aurait très peu de temps pour revoir sa copie : la production de masse de l'iPhone 12 doit démarrer le mois prochain.Apple aurait prévu de commander 45 millions d'écrans OLED à BOE qui serait alors second fournisseur devant LG, mais largement derrière Samsung qui conserverait un contrat exclusif pour les modèles Pro et représenterait toujours 80% des commandes d'Apple. Ce début de diversification est en tout cas très important pour les logisticiens de Cupertino, qui devraient gagner en capacité de négociation pour leurs approvisionnements et réduire les risques en cas de défaillance chez un fabricant. Même si Samsung produit sans nul doute les meilleures dalles OLED mobiles du marché, la situation actuelle est inconfortable pour Apple alors que toute la gamme s'apprête à basculer sur cette technologie