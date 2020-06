Un lancement en deux temps pour les iMac de 2020 ?

Après huit ans sans changement de design, l'iMac s'apprête à recevoir une importante refonte cette année et Apple pourrait nous présenter ses nouveaux modèles dès la WWDC le 22 juin . Il est cependant possible qu'Apple ait prévu un lancement en deux temps pour sa nouvelle gamme : les grands modèles d'abord, les "petits" quelques mois plus tard. Selon DigiTimes , le modèle 23" qui remplacerait l'iMac 21,5" actuel ne serait en effet pas disponible avant le second semestre, ce qui pourrait nous mener à l'automne.Cette indiscrétion nous rappelle le schéma suivi par Apple avec son MacBook Pro 16", sorti en fin d'année dernière avec plusieurs mois d'avance sur la refonte des modèles 13,3" finalement dévoilée en mai. Et surtout, la rumeur trouve un certain écho dans l'actualité récente : Apple n'a déposé qu'un seul Mac auprès de l'EEC cette semaine, et seuls les modèles 27" présentent des délais anormalement longs sur l'Apple Store depuis quelques temps.

Les modèles 21,5" et 27" actuels

Voilà une rumeur qui semble donc particulièrement crédible, d'autant plus qu'un lancement différé des modèles 23" favoriserait les ventes des modèles plus haut de gamme, dont la diagonale devrait s'approcher des 30". Fin du suspense dans une dizaine de jours !