Mac ARM : l'hypothèse d'un MacBook 12 pouces

Après plusieurs années de rumeurs, c'est finalement à l'occasion de la WWDC 2020 , qui se tiendra la semaine prochaine, qu'Apple devrait enfin annoncer les premiers détails de sa transition à venir des processeurs Intel aux puces ARM conçues en interne. Les premières machines compatibles ne seraient pas en vente avant le début d'année prochaine, Apple laissant le temps aux développeurs de se familiariser avec les nouveaux outils de développement qui seront mis en place pour l'occasion.La transition prendra sans doute quelques années, Apple commençant par les Macs peu puissants pour se diriger petit à petit vers les configurations les plus musclées. Selon Mark Gurman , c'est un dérivé de la puce Apple A14 de l'iPhone 12 qui serait utilisé par Apple pour son tout premier Mac ARM. Et selon @choco_bit plutôt actif ces derniers mois, Apple pourrait faire revivre le fameux MacBook 12" pour l'occasion. Très peu puissant à l'origine, l'ordinateur pourrait gagner en performances grâce à une puce Apple A14X dotée de 8 à 12 coeurs, dans le format le plus compact possible grâce à une énième itération du clavier à mécanisme papillon, officiellement abandonné par Apple mais qui serait toujours sur la planche à dessin à Cupertino dans le cadre de ce projet. Enfin, il est question d'une compatibilité 5G.Il est bien évidemment impossible de vérifier l'authenticité de ces allégations, et il faudra attendre la conférence de ce 22 juin pour prendre connaissance de tous les détails sur cette petit révolution à venir. Pour marquer les esprits, Apple devra offrir une puissance suffisante tout en gagnant considérablement en autonomie. Pour cela, le MacBook 12" serait effectivement parfait, même si on espère qu'un deuxième port USB-C sera intégré pour l'occasion et que le clavier à mécanisme papillon, s'il n'a réellement pas été abandonné, tiendra enfin ses promesses.