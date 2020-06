De prétendus moules d'iPhone 12 en vadrouille

La mise en production de masse de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro approche, et les fabricants d'accessoires commencent donc à se préparer pour être prêts pour la rentrée. Pour cela circulent sous le manteau des fichiers CAD ainsi que des moules permettant aux fabricants de coques et d'étui de protection de tester la bonne tenue de leurs produits. Ce sont ces moules qui se sont retrouvés en photo ce week-end, publiées sur Twitter par un certain @Jin_Store se présentant comme le responsable d'un revendeur officiel Apple en Australie.Ces images nous permettent de retrouver les bords parfaitement plats, comme sur l'iPad Pro ou sur les anciens iPhone 4, 5 et SE de première génération, et on devine le changement d'emplacement du tiroir de la carte SIM, sur la gauche du téléphone et non sur la droite comme aujourd'hui — une évolution déjà anticipée par EverythingApplePro en avril dernier. De l'autre côté, on retrouve un petit emplacement qui semble être le connecteur magnétique évoqué par certaines rumeurs.Deux éléments jettent toutefois le doute : l'encoche qui conserve une taille identique à celle des modèles actuels, alors que tous les bruits de couloir s'accordent sur une réduction de la largeur de celle-ci, et l'absence de réorganisation des capteurs à l'arrière alors que le scanner LiDAR déjà inauguré par l'iPad Pro doit faire son apparition. Ce sont néanmoins deux caractéristiques de design qui n'intéressent guerre les accessoiristes, ces capteurs ne devant quoi qu'il en soit pas être recouverts par les coques et les étuis : pas besoin que les fichiers CAD soient totalement à jour.L'apparition de moules quelques mois avant la sortie d'une nouvelle gamme d'iPhone est un grand classique et généralement un bon indicateur des évolutions de design à venir (les fabricants d'accessoires jouent gros et n'ont pas intérêt à se tromper), mais il convient donc bien sûr de garder un minimum de recul face à ces images de moules pouvant avoir été conçus à partir d'anciens schémas CAD abandonnés depuis.