Apple TV+ : un premier teaser pour Little Voice

Si vous avez regardé la conférence de présentation d'Apple TV+ en mars 2019, vous vous souvenez sans doute de Sara Bareilles interprétant au piano la chanson de la série, écrite par J.J. Abrams. Plus d'un an plus tard, Apple s'apprête à lancer cette nouvelle production sur Apple TV+ : ce sera pour le 10 juillet et une petite bande-annonce a été publiée pour nous donner un premier aperçu de cette nouvelle création du service de streaming d'Apple.Décrite comme, cette série suivra Bess King (Brittany O’Grady),. La musique originale est composée par Sara Bareilles, et on retrouve au casting Brittany O’Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson ou encore Chuck Cooper.Cette date du 10 juillet sera chargée pour Apple TV+ : en plus de, ce sera également l'occasion pour Apple de lancer les documentaires sportifs de Greatness Code et surtout Greyhound , le long-métrage de guerre avec Tom Hanks au premier rôle.