Étudiants : attendez l'offre Back to School 2020 !

Mise à jour 18:18 :

Hasard du calendrier, Apple vient justement de lancer son offre Back to School 2020 en Amérique du Nord. Au programme : des AirPods 2 gratuits et non plus des produits Beats (en savoir plus).

Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez toute l'année bénéficier de tarifs préférentiels avec une remise immédiate de 10% pour l'achat d'un mac ou de 5% pour l'achat d'un iPad sur l'Apple Store éducation . Et pendant l'été, une autre offre cumulable s'ajoute à cette remise : l'opération Back to School, qui vous permet généralement de récupérer des écouteurs ou un casque Beats en bonus.L'année dernière, l'offre Back to School 2019 vous permettait pour l'achat d'un Mac (hors Mac mini et Mac Pro) de récupérer gratuitement un casque Studio3 ( 349,95 € ), un casque Solo3 ( 199,95 € ) ou des écouteurs BeatsX ( 99,95 € ). Pour l'achat d'un iPad Pro, il s'agissait d'un casque Solo3 ( 199,95 € ) et des écouteurs BeatsX ( 99,95 € ) ; il était également possible d'obtenir un casque Studio3 pour un supplément de 100 €. Apple proposait aussi une remise de 20% sur la police d’assurance AppleCare+.L'été approche, et l'opération Back to School ne devrait donc plus trop tarder à faire son retour. L'année dernière, elle avait été lancée le 9 juillet et elle avait été valable jusqu'au 17 octobre 2019. Ces dates peuvent bien sûr légèrement varier d'une année à l'autre, mais il devient donc intéressant d'attendre un peu si vous êtes étudiant ou enseignant et comptez vous offrir un Mac ou un iPad Pro en anticipation de la rentrée prochaine. Même si ces écouteurs et casques ne vous intéressent pas forcément outre mesure personnellement, ils peuvent représenter un joli cadeau et ils peuvent également se revendre sur les sites de petites annonces.