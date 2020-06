La Radeon Pro 5600M, nouvelle option graphique pour le MacBook Pro 16''

Apple a discrètement ajouté une nouvelle option à la configuration d'un MacBook Pro 16" sur l' Apple Store : la carte graphique AMD Radeon Pro 5600M avec 8 Go de mémoire HBM2. Elle est disponible pour un supplément de 1 000 € sur le modèle d'entrée de gamme à 2 699 €, ou de 875 € sur le modèle haut de gamme à 3 199 €. Le supplément est conséquent, mais Apple promet de nettes avancées grâce à ce GPU :La carte AMD Radeon Pro 5500M, jusqu'ici le modèle le plus puissant proposé par Apple sur son MacBook Pro, se contente de 24 unités de calcul et de mémoire GDDR6 moins performante. Cette nouvelle option pourrait donc séduire les utilisateurs les plus exigeants... à condition de disposer du budget adéquat.